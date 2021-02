Savona 2021, il diktat di Santi: “Assessorati ai più votati ma solo savonesi. Azione? La loro casa è qui”

Savona. “Gli assessori dovranno essere i savonesi più votati. Io vicesindaco? Lo chiedono sia Toti che Amoretti. E in coalizione c’è spazio per tutti, anche per Azione di Calenda: la loro casa naturale è qui”. Parole e musica di Pietro Santi che, in attesa di capire quando si voterà, continua a lanciare messaggi al centrodestra.

Lei, nel proporsi come vicesindaco, ha detto che nel formare la nuova giunta bisognerà tenere conto dei risultati elettorali. Cosa intende, che gli assessorati dovranno andare ai più votati?

Io credo che in una democrazia il risultato elettorale cioè la libera scelta dei cittadini debba essere tenuta in conto. Credo che Savona abbia le persone, le competenze e anche i tecnici giusti che possano dare un contributo alla città.

