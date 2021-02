Savona 2021, il piano di Toti: Amoretti “leghista”, Santi vice, assessorati a Pasquali e Azione

Savona. “Gli assessori dovranno essere i savonesi più votati. Io vicesindaco? Lo chiedono sia Toti che Amoretti. E in coalizione c’è spazio per tutti, anche per Azione di Calenda: la loro casa naturale è qui”. Così poche ore fa in una intervista a IVG Pietro Santi che, in attesa di capire quando si voterà, continua a lanciare messaggi al centrodestra. Con un leitmotiv di fondo: con me vicesindaco si vince, senza invece…

Un concetto che ormai sembra essere stato accettato dagli attori principali della partita nel centrodestra. Il candidato in pectore Dario Amoretti ha già chiarito di volerlo al suo fianco, e nei giorni scorsi lo stesso Toti ha rassicurato l’assessore garantendogli il posto da vicesindaco oltre che da capolista di Cambiamo. Va ancora convinta la Lega, ma l’impasse si può risolvere approfittando del fatto che il primo a proporre Amoretti sia stato il senatore del Carroccio Bruzzone: un dettaglio che potrebbe bastare per vestire di “verde padano”, almeno formalmente, il candidato sindaco, lasciando quindi spazio a Cambiamo per la poltrona numero 2.

