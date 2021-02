Servizi Ambientali, Vaccarezza: “Perché non andavo bene? Pronto a tutelarmi”. Balbo: “Male informato, solo un rinvio”

Loano. Botta e risposta tra Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Cambiamo, e i vertici di Servizi Ambientali. Casus belli il possibile ingresso nel CdA proprio di Vaccarezza.

“La società Servizi Ambientali Spa ha un consiglio di amministrazione formato DA cinque componenti, non FINO A cinque componenti – spiega l’ex primo cittadino loanese – Al momento, a seguito delle dimissioni di due membri, il CDA è formato da tre consiglieri. Il sindaco di Loano Luigi Pignocca, uno dei comuni che di Servizi Ambientali fa parte, detenendo il 47% delle quote, mi ha chiesto di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione a titolo assolutamente temporaneo e gratuito, vista la mia pregressa esperienza nel settore avendo seguito passo passo la nascita, prima del Consorzio e poi della Società. Molti crediti non incassati hanno complicato una realtà che chiaramente necessita di una risistemazione, oltreché la necessità di reperire risorse (magari regionali) per le opere di collegamento con i comuni del comprensorio pietrese, e un ragionamento approfondito con l’estremo ponente e con la società gemella SCA s.r.l., hanno portato il primo cittadino di Loano a formulare la proposta di cui sopra. Proposta che, mi preme ribadire, non porta nessun onere economico in quanto avrei svolto questo incarico a titolo totalmente gratuito. Ho dato quindi la mia totale disponibilità per seguire in maniera precisa e puntuale il percorso dell’Azienda”.

... » Leggi tutto