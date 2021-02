Vaccino anti Covid, da lunedì si potrà prenotare attraverso il medico di famiglia

Genova. È stato raggiunto l’accordo tra Regione Liguria e i medici di medicina generale con le rispettive sigle di categoria. Dalla prossima settimana, dunque da lunedì, attraverso il proprio medico si potrà prenotare il vaccino per gli over 80 (e nelle fasi successive per gli altri assistiti).

Ma non solo: i medici potranno anche somministrare il vaccino AstraZeneca (attualmente disponibile) ai soggetti tra i 18 e i 65 anni (e non più 55 a seguito della determinazione di Aifa) senza patologie gravi, loro assistiti, o di altri vaccini che si renderanno disponibili, anche al domicilio del paziente.

