Vaccino anti Covid, Poste Italiane: “Priorità per i nostri dipendenti, sono in prima linea”

Genova. Poste Italiane ha chiesto per i dipendenti he svolgono la loro attività a contatto con il pubblico l’accesso prioritario alla campagna di vaccinazione in corso. “Chiediamo priorità nella vaccinazione per i nostri dipendenti in prima linea – ha dichiarato il condirettore generale Giuseppe Lasco – per i nostri lavoratori l’Italia è sempre stata zona bianca”.

Intanto, in un quadro pandemico in continua evoluzione, Poste Italiane ha avviato un programma di screening con tamponi rapidi su base volontaria rivolto al personale dipendente in tutto il territorio ligure.

