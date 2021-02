Altro successo per i biancoazzurri, la Sanremese piega l’Arconatese 2 a 1

Sanremo. Dopo la vittoria nel recupero di Fossano, la Sanremese va a caccia del terzo successo consecutivo al Comunale contro l’Arconatese. Gli oroblu, in serie positiva da sei turni, sono un brutto cliente. Mister Andreoletti deve ancora rinunciare agli infortunati Gennaro, Gerace, Ponzio, Scarella, Sturaro, Gemignani e Lo Bosco. Fenati sostituisce Gemignani in cabina di regia, in avanti fiducia al trio Convitto – Romano – Pellicanò.

