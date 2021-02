Autostrade, previsioni di traffico: lunedì mattina da “bollino rosso” sulla A10

Savona. Potrebbe essere un inizio di settimana difficile per i pendolari quello di domani. Autostrade per l’Italia ha infatti diffuso le previsioni sui tempi di percorrenza per la giornata di lunedì 22 febbraio, e le situazioni da monitorare sono parecchie.

Sulla A10, in direzione Genova, “bollino rosso” tra le 7 e le 10 del mattino. E più in generale verso il capoluogo, tolto il primo pomeriggio, Aspi si aspetta tempi di percorrenza superiori alla media un po’ per tutta la giornata. Da Genova a Savona, invece, i disagi dovrebbero condensarsi nella prima mattina e nella seconda parte del pomeriggio.

