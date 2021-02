Covid, Anselmo: “No a chiusure generalizzate, dobbiamo confidare nel vaccino”

Savona. “A un anno dall’inizio della pandemia la stanchezza e lo sconforto stanno prendendo il posto della forza e della fiducia che animava i primi mesi. Abbiamo tutti bisogno di parole chiare dette da uomini di indiscutibile carisma, preparazione e onestà”. Con questo spirito Assfad, associazione che si occupa di malattie del fegato fondata dal cantante lirico Matteo Peirone, ha chiesto a Marco Anselmo, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Paolo di Savona, di fare il punto della situazione.

Dottor Marco Anselmo, qual è la situazione attuale? In particolare nella nostra regione e nella nostra Savona?

Come in tante altre Regioni la situazione della Liguria è a macchia di leopardo. Al momento a Savona siamo in una bolla (in settimana diminuiti i ricoveri) contornata da situazioni decisamente più preoccupanti in ASL 1 e ASL3. In ASL1 (Imperiese) per le infezioni contratte dai frontalieri nella vicina Provenza e a Genova (ASL3) per numerosi cluster esplosi in diverse RSA.

