Daniela Cerri, artista e artigiana dai mille colori crochet

Sempre più affascinata da artigianalità, fiori e colori, alla Frida Kahlo, mi ritrovo a ricercarli ovunque, in qualsiasi forma si possano declinare.

La primavera scorsa, “navigando” i social durante la prima quarantena, ricoprii il crochet, l’uncinetto, che fa riferimento ad una particolare tecnica artigianale per la lavorazione di filati. Sarà che questo mondo avvolto nella nebbia mi infastidisce parecchio, che il mio sguardo si posa sempre più spesso su ciò che riesce a distinguersi per far emergere il colore.

... » Leggi tutto