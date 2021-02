Cuneo. Eletto il Consiglio federale della Fipap per il prossimo quadriennio olimpico 2021-2024. L’assemblea delle società affiliate ha votato per il rinnovo delle cariche durante la riunione che si è tenuta domenica 21 febbraio a Dogliani. Quasi totale la partecipazione con la presenza del 98 per cento delle società aventi diritto di voto.

