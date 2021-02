Femminicidio a Genova: Clara Ceccarelli si era pagata il funerale, domani l’autopsia

Genova. Sarà eseguita lunedì dal medico legale Lucrezia Mazzarella l’autopsia per stabilire con quante coltellate Roberto Scapusi ha ucciso Clara Ceccarelli. L’arma del delitto, probabilmente un coltello da cucina, non è stata trovata. Scapusi l’ha gettato dopo l’omicidio e non ha saputo direi dove agli agenti delle volanti la sera di venerdì quando è stato portato in Questura dopo essere stato trovato vagante in via Frugoni.

Voleva uccidersi Scapusi come aveva già detto di voler fare qualche giorno prima: era stato trovato dalla polizia anche quella volta e aveva accettato il ricovero al Galliera: non era la prima volta ma l’uomo ma si era sempre trattato di ricovero volontario.

