Femminicidio a Genova, lo psichiatra: “Il nostro compito è curare le persone, non siamo strumento di controllo sociale”

Genova. Lo choc che ha suscitato in tutta la città l’omicidio di Clara Ceccarelli, accoltellata a morte dal suo ex compagno all’interno del negozio di via Colombo di cui la donna era proprietaria e soprattutto il fatto che l’uomo abbia disturbi psichiatrici ha scatenato la rabbia di molti, soprattutto sui social.

Rabbia scagliata in primis proprio contro chi lo “avrebbe fatto uscire” come se l’ospedale (l’uomo fra l’altro aveva scelto il ricovero volontario dopo un tentativo di suicidio) fosse una sorta di carcere preventivo per non parlare di chi ha tuonato dalla tastiera contro la legge Basaglia auspicando la riapertura dei manicomi.

... » Leggi tutto