Luna Rossa ce l’ha fatta: 7-1 contro Ineos Uk, vince la Prada Cup!

Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e ora è pronta per sfidare New Zealand nella finale di Coppa America. Altre due vittorie nella notte e l’impresa è compiuta: l’imbarcazione italiana ha definitivamente sconfitto il team britannico di Ineos Uk, portandosi sul 7-1 e aggiudicandosi una serie di regate praticamente senza storia.

Sembrava che il moto d’orgoglio degli inglesi, che dopo cinque sconfitte consecutive in altrettante regate erano riusciti a reagire vincendo un round per un soffio (14 secondi), potesse in qualche modo riaprire la contesa. E invece l’equipaggio di Patrizio Bertelli ha scritto una pagina di storia, andando ad aggiudicarsi le ultime due regate in scioltezza.

