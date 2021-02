L’urlo del femminicidio nel nuovo brano “Out of my mind” della band savonese “Like Hell”

Finale Ligure. E’ dal dramma del femminicidio e dai segnali che lo precedono che parte il nuovo brano inedito della giovane band del finalese Like Hell, intitolato “Out of my mind”. Gelosia, possesso, amore malato, è così che il gruppo musicale capitanato dal cantante Daniele Barone ha deciso di rendere in musica una delle terribili piaghe che sono costrette a subire molte donne.

“L’impostazione del brano è prettamente psicologica – commenta il 25enne Barone – e tratta di un importante tema sociale che farà da apripista per le future e costanti uscite dei prossimi mesi. Certamente l’augurio è quello di poterci esibire dal vivo con tutta la band e incontrare il nostro pubblico”. Sulle melodie forti tra l’hard rock e l’heavy metal, la band nata tra Finale Ligure e Alassio è infatti pronta a lanciarsi nel mondo dei live quando il Covid lo permetterà: “Speriamo almeno in primavera o di debuttare in estate”.

... » Leggi tutto