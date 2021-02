Savona 2021, anche il Centro Democratico si schiera con Marco Russo

Savona. Carlo Frumento, coordinatore provinciale del Centro Democratico e candidato sindaco alle elezioni 2016, ufficializza il sostegno al candidato sindaco Marco Russo – Patto per Savona.

“Questa importante scelta – spiega – è stata fatta perché ‘Il Patto per Savona’ rispecchia ‘in toto’ i valori del Centro Democratico; molto importante è il carattere civico della lista, che tra i tanti obiettivi, si propone di evitare scontri e favorire l’incontro fra esigenze collettive nel rispetto di ciascuno mettendo in primo piano la necessità di non fare mancare il sostegno ai più deboli, ma anche per una fattiva collaborazione fra pubblico e privato per lo sviluppo della nostra economia/servizi”.

