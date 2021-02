Savona solidale nel Dna tende sempre la mano ai suoi figli più sfortunati, i senzatetto

Savona. Alla fine si scopre che Savona è quella che è: una città accogliente, che ha nel suo dna il merito di porgere la mano ai figli più sfortunati, che non si tira indietro. Magari mugugna, ma non esita a mettere mano al portafoglio anche se di questi tempi dentro c’è quello che la crisi ha lasciato, cioè poco. Parliamo dei senzatetto, un popolo difficile da catalogare, da capire, che talvolta si fa fatica persino ad aiutare.

Il caso del giorno è una petizione di alcuni condomini di palazzi che si affacciano su piazza Maestri dell’Artigianato. “Un tempo – dicono in sostanza i firmatari – c’erano tre o quattro clochard tranquilli, addirittura tenevano pulita la zona e in qualche modo li ricompensavamo. Ora non più, è arrivata una decina di senzatetto che si ubriacano, urlano, lasciano la zona in condizioni igieniche precarie, a volte sembrano aggressivi. Abbiamo paura a uscire e soprattutto a far uscire i nostri figli”.

