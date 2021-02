Sciopero nazionale di Autostrade, domani stop di 4 ore anche nel 1° tronco di Genova

Liguria. Domani, lunedì 22 febbraio sciopero nazionale di Autostrade, uno stop che riguarderà anche il 1 Tronco di Genova con le stesse modalità: saranno quattro le ore di sciopero.

“Chiediamo che ci sia il pieno rispetto degli accordi sindacali nazionali e locali per il mantenimento del presidio. H24 in tutti i caselli della rete Aspi. E l’azienda deve tutelare i livelli occupazionali nei settori operativi per la difesa e il mantenimento dell’insieme dei servizi all’utenza affinché siano garantiti e adeguati al pedaggio corrisposto. E deve essere data una risposta occupazionale ai tanti precari ‘storici’ dell’azienda e diciamo no allo svuotamento degli uffici di direzione” scrivono in una nota il segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria Raffaele Lupia e il coordinatore regionale di Autostrade Giuseppe Sgotti.

