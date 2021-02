Taggia. Sono riprese stamani le ricerche di Marino Storchi, 82 anni, dato per disperso ieri quando il suo gozzo a motore è stato trovato spiaggiato sul litorale di Bussana, ancora in movimento e con la marcia inserita. L’anziano, ex titolare del bar Angela di Taggia (ora gestito dalla figlia), ieri mattina era uscito in mare a bordo della sua imbarcazione: da quel momento, di lui, si è persa ogni traccia.

... » Leggi tutto