Buoni spesa ad Alassio: da domani in distribuzione le nuove card

Alassio. Saranno 83 i nuclei famigliari che beneficeranno dei nuovi aiuti nella città del Muretto a partire da domani.

Con l’approvazione delle graduatorie, a seguito dell’avviso pubblicato il 20 gennaio scorso, si è concluso l’iter per l’assegnazione di nuovi buoni spesa per il sostegno dei nuclei famigliari in difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza sanitaria.

