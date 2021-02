Comitato I-Zona: assegnati incarichi e cariche

Il Comitato I-Zona della Federazione Italiana Vela, dal 16 gennaio presieduto da Maurizio Buscemi, ha ufficializzato le cariche e gli incarichi per il quadriennio 2021-2024.

Roberto Goinavi assume la vicepresidenza, Enrica Bertini è il segretario e tesoriere del Comitato. Enrico Pilla e Luca Querella si occupa della Formazione riguardante rispettivamente gli Ufficiali di Regata (Pilla), Istruttori e Tecnici (Querella). Il rapporto con i circoli, per l’inserimento di regate ed eventi a Calendario, è curato da Francesco Tanda. Marcella Ercoli, anche in questo quadriennio, tiene i rapporti con il Miur ed è referente per i progetti Scuola Vela e Velascuola.

