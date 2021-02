Coronavirus, Costa Azzurra in profondo rosso: prefetto annuncia lockdown totale nei weekend

Nizza. Il prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez ha annunciato stamane nel corso di una conferenza stampa a Nizza le nuove misure restrittive che entreranno in vigore in Costa Azzurra per contrastare l’espansione dell’epidemia.

In particolare, da Mentone a Théoule-sur-Mer nei prossimi due fine settimana (a partire dalle 18 del venerdì fino alle 6 del lunedì) sarà in vigore un lockdown totale nell’area costiera.

