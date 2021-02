Coronavirus nelle scuole, da un mese a Genova neanche un tampone positivo

Genova. È da un mese che nelle scuole genovesi non vengono trovati studenti, docenti o collaboratori positivi al coronavirus. Sono i risultati dello screening condotto da Asl 3, che da settembre ha eseguito 17.193 tamponi rapidi trovando solo 44 contagiati secondo i dati dell’ultimo report settimanale. L’ultimo contagiato è stato uno studente delle medie. Le classi in quarantena invece sono poco più di 50, dopo un mini-picco intorno al centinaio all’inizio di febbraio, ma nessuno di quei casi è emerso dai test effettuati negli istituti.

“Non ce lo aspettavamo – confessa Luigi Canepa, direttore del consultorio familiare di Asl 3, che tuttavia già a gennaio tentava di neutralizzare i timori sui contagi in classe -. Credevamo che alla riapertura delle scuole almeno nei licei avremmo trovato dei positivi. Ci siamo concentrati sulle scuole superiori perché era un terreno ‘caldo’. Invece non è stato così. La scorsa settimana abbiamo concluso 172 test rapidi al liceo linguistico Mazzini e non abbiamo trovato nemmeno un positivo”.

... » Leggi tutto