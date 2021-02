Femminicidio a Genova, Clara Ceccarelli colpita da 100 coltellate

Genova. Clara Ceccarelli, la commerciante uccisa venerdì pomeriggio nel suo negozio a Genova dal suo ex compagno Renato Scapusi, è stata colpita circa 100 volte con un coltello.

E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita questo pomeriggio dal medico legale Lucrezia Mazzarella. La donna è stata spinta in una sorta di angusto corridoio vicino al bagno, senza alcuna via di fuga e lì aggredita. Scapusi l’ha colpita con violenza in ogni parte del corpo: alla testa, all’addome, al petto e alla schiena. Secondo quanto emerso, la commerciante si sarebbe anche rannicchiata per provare a ripararsi. E’ anche emerso che la donna aveva un coltello da cucina in negozio per tagliare la frutta, incompatibile con le ferite riscontrate.

