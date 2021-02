Genova in piazza contro le chiusure: non solo ristoratori, la protesta di allarga

Aggiornamento ore 15,35. Sono iniziati gli interventi dal mini palco allestito per l’occasione: si alterneranno singoli e rappresentanti di categorie e associazioni: “Le difficoltà sono diverse oltre ai divieti e le zone arancioni, è cambiato tutto, con tutte le persone in smart workiing sono cambiate le abitutidini – ha detto Simone di Maria, del bar Egizio di Quinto – serve allargare gli orari di esercizio per potersi riorganizzare”

Genova. Tornano in piazza i ristoratori, dopo la grande manifestazione di lunedì scorso, quando la città fu letteralmente bloccata dal corteo che si sviluppò per le vie del centro, arrivando a bloccare anche la sopraelevata.

