I ristoratori liguri lasciano Roma mentre al Mise una delegazione incontra Salvini e Giorgetti: “Soddisfatti e speranzosi”

Liguria. Soddisfazione da parte dei ristoratori al termine di questa manifestazione romana culminata con l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra Salvini, Giorgetti e una loro delegazione che ha espresso le proprie difficoltà e, soprattutto, si è detta disponibile per trovare una soluzione per lavorare.

“È stata una giornata meravigliosa per l’affluenza in piazza Montecitorio e per i contenuti – dice Rocco Costanzo, ristoratore ligure che ha partecipato alla manifestazione organizzata da Tutela Nazionale Imprese – abbiamo chiesto che il nostro problema venga risolto aprendo i ristoranti a pranzo e a cena dando massima disponibilità per collaborare nel rispetto delle regole, fungendo anche da strumento di controllo collaborando al fianco delle istituzioni”.

