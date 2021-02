In piazza la rabbia di piscine e palestre: “Lo sport di base previene le malattie e rende più forti anche contro il Covid”

Genova. E’ un grido di dolore quello che arriva dalla piazza di Genova. Tutte le categorie economiche colpite dalle chiusure totali o parziali si sono date appuntamento in piazza oggi pomeriggio per chiedere di poter tornare a lavorare “perché il lavoro è dignità”.

Tra i tanti interventi quelli del mondo dello sport rappresentato dai gestori di piscine e palestre. A parlare per le piscine Andrea Biondi della Crocera Stadium che ha ricordato come “n cittadino che fa attività sportiva è un cittadino più forte, con le difese immunitarie contro le malattie, compreso il Covid”. Eppure i politici non ci ascoltano tanto che in questo governo non abbiamo neppure un ministro per lo Sport. I politici vengono alle premiazioni degli atleti alle nostre manifestazioni ma noi abbiamo bisogno di loro adesso”.

