“La presenza dei lupi in Liguria deve trovare il suo equilibrio con le attività umane”: l’analisi dei Verdi savonesi

“Alessandro Piana, Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Liguria, ha rilasciato nei giorni scorsi una dichiarazione riguardante il problema della convivenza del lupo (Canis lupus italicus) con le attività umane del nostro entroterra. Ha affermato in sintesi che è ‘necessario e improrogabile un cambio di rotta della normativa vigente’ in quanto ‘la popolazione dei lupi è decisamente aumentata’ e questa specie ‘non è più classificabile in via di estinzione’, quindi ‘decade l’idea di una sua necessaria tutela a 360 gradi’. L’affermazione è molto preoccupante perchè riguarda il delicato tema della ‘biodiversità’ e rientra nell’ottica della sopravivenza di una specie che già nella prima parte del ‘900 ha subito una forte riduzione”. Lo scrive, in una nota, il portavoce della Federazione dei Verdi della provincia di Savona Gabriello Castellazzi.

“In questi giorni – spiega il portavoce – si è ampiamente parlato di sviluppo eco-sostenibile e biodiversità , essendo un tema inserito giustamente nei programmi di un Governo sostenuto da un ampio arco di forze politiche che hanno il dovere di agire coerentemente a livello regionale. L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), è un organo dello Stato italiano incaricato di studiare e trovare soluzioni per i tanti problemi che riguardano gli equilibri ambientali, ma che a volte non viene ascoltato. Esempio classico: l’Istituto ha vivamente sconsigliato la caccia al cinghiale ‘in braccata’, modalità che provoca l’aumento invece che la diminuzione di questi ungulati – indicazione clamorosamente disattesa dalla Regione Liguria”.

