Serie C: tornati in campo i due gironi, Albisola vince il derby

Savona. La Serie C della pallavolo maschile ha ripreso la sua corsa; dopo la stagione interrotta passata, per la pandemia, è solo in questo inverno 2021 che i campi della massima serie regionalesono tornati a riempirsi dei colori delle maglie in gioco.

Formula nuova per la Serie C, comunque, con doppio girone su base territoriale, confidando di portare a termine il campionato attraverso questa difficile primavera. Nel girone A sono state inserite le tre società del Savonese, Albisola, Sabazia e Avis Finale, con l’aggiunta di Sanremo, da una parte, Sant’Antonio e Spazio sport da Genova; il girone B, invece, è composto da cinque squadre, con Colombo Genova, Mulattieri creations, Futura Avis Bertoni, Colombiera Sarzana, Villaggio Tre stelle.

