Sibilia (Lnd): “Prendo atto del risultato, le partite si vincono e si perdono”

“Le partite si vincono e si perdono. E io me la sono giocata con lealtà e con il massimo impegno. Non ho nulla da rimproverarmi e prendo atto del risultato ampio che ha portato all’elezione di Gravina” ha dichiarato il numero uno della LND Cosimo Sibilia al termine dell’Assemblea Federale.

Sibilia, archiviata la tornata elettorale, sarà comunque tra i componenti del nuovo Consiglio Federale, in quanto presidente della Lega Nazionale Dilettanti e quindi membro di diritto. “Io e i cinque consiglieri federali della LND faremo come sempre la nostra parte, sostenendo con convinzione le istanze della base e partecipando ai processi decisionali della FIGC nell’interesse comune del calcio italiano”. Nel corso dei lavori assembleari sono stati infatti eletti anche i consiglieri federali in quota LND (e che erano stati designati nel corso delle assemblee regionali e nazionali dello scorso gennaio): si tratta dei due ‘nazionali’ Stella Frascà e Daniele Ortolano, e dei tre di ‘area’ Maria Rita Acciardi (Sud), Francesco Franchi (Centro) e Florio Zanon (Nord).

