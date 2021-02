Slitta la 72ª edizione Viareggio Cup

Sembrava che nonostante i timori dovuti all’emergenza sanitaria in corso e il naturale scetticismo conseguente si potesse svolgere ugualmente invece è giunta la notizia ufficiale che non si disputerà come da programma dal 15 al 29 marzo la 72esima edizione della Viareggio Cup, il più importante torneo giovanile al mondo. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori sul sito ufficiale. La pandemia da Covid-19 e soprattutto la zona arancione in Toscana hanno reso di fatto impraticabile la disputa del torneo nelle date previste. Ora l’obiettivo è quello di riorganizzare a giugno oppure in alternativa a settembre.

Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale che ha tolto ogni speranza primaverile.

