Spostamento tra le regioni vietato fino al 27 marzo e in zona rossa stop alle visite agli amici

Roma. Prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni. Come previsto il premier Draghi abbraccia l’ala rigorista del ministro Speranza e del Cts, preoccupati soprattutto per le varianti del virus, vietando per un altro mese la possibilità di uscire dalla propria regione: il precedente dpcm aveva, infatti, fissato la scadenza del divieto al 25 febbraio.

Restano le deroghe già previste: ci si può spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Quindi via libera anche al rientro nelle seconda casa di proprietà o affittata prima del 14 gennaio.

... » Leggi tutto