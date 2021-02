Tornare in forma con Rews.it: gli esercizi e gli attrezzi più efficaci

Durante il periodo di lockdown, per molte persone si è verificata una situazione di noia e di stress emotivo e fisico, che ha avuto conseguenze deleterie sul fisico.

La chiusura delle palestre, l’assenza di stimoli adeguati, nonché il tempo speso in modo poco proficuo, tra serie televisive e lezioni online, ha condotto ad un inevitabile aumento di peso, specialmente se alla mancanza di attività fisica è stata associato un consumo di cibo compulsivo e il rifugiarsi nelle merendine e nel cosiddetto cibo spazzatura. Tuttavia, è possibile tornare in forma con uno stile di vita adeguato e l’aiuto di attrezzi specifici consigliati da Rews.it, portale di esperti in recensioni di attrezzature sportive.

