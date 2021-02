Treni, allarme del Comitato pendolari: “Ponente ligure a rischio isolamento”

Liguria. “Sono state tolte due coppie di treni. Temiamo che il prossimo passo sia togliere anche l’ultima. Sarebbe un grave danno per i pendolari e i turisti. Oltre a essere in un orario di punta, andrebbe a gravare sulla situazione di isolamento a cui il ponente della Liguria è già stato condannato”.

E’ questa la preoccupazione espressa dal Comitato pendolari del Ponente in merito alla soppressione delle prime due coppie di treni che collegano Milano Centrale a Marsiglia attraversando la Liguria di Ponente passando per Genova Piazza Principe. “Proponiamo tre soluzioni – spiegano dal Comitato -. Ritornare alla situazione precedente all’introduzione dei Thello con il ripristino degli Intercity; trasferire alla Regione le risorse necessarie per garantire gli stessi collegamenti con dei regionali veloci; introdurre i Freccia”.

