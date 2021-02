Calice Ligure. Da questa mattina, dalle 10 alle 12, presso gli uffici comunali sarà a disposizione dei cittadini una persona che si occuperà di effettuare per loro la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19 tramite l’apposito portale internet.

Il servizio è pensato per coloro che per vari motivi non siano in grado di effettuare tale prenotazione autonomamente.

... » Leggi tutto