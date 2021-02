Approvato Odg per il ripristino degli intercity soppressi sulla tratta Milano-Ventimiglia

Genova. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 213, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a chiedere al Governo di attivarsi nei confronti della società Thello e del gruppo Ferrovie dello Stato affinché sulla tratta Milano-Ventimiglia vengano ripristinate le corse soppresse o si torni all’offerta delle corse Intercity antecedenti l’istituzione dei treni Thello per tutelare il diritto dei cittadini a spostarsi ma anche per favorire la ripresa del turismo, un settore che ha un forte impatto economico sulla nostra regione e che, purtroppo, è stato duramente colpito dalle rigide restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Covid 19.

