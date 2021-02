Attentato in Congo, ad Albenga bandiere a mezz’asta in onore di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Albenga. Bandiere a mezz’asta in segno di lutto, al palazzo comunale di Albenga, in onore e memoria delle vittime del grave attentato in Congo che ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci.

Anche il Comune di Albenga ha aderito all’iniziativa disposta dal Consiglio dei Ministri: l’esposizione della bandiera italiana ed europea a mezz’asta in segno di lutto.

