Centro storico, ancora targhe in plexiglass al posto di quelle in marmo ma Tursi si impegna a sostituirle

Genova. Ci risiamo: era già successo un paio di anni fa – al tempo le “vittime” erano state le targhe di vico Carlone, vico Serra e vico della Scienza – ma evidentemente a cadenza ciclica le indicazioni della sovrintendenza vengono dimenticate dai servizi civici che si occupano della manutenzione delle indicazioni stradali storiche che si trovano nei vicoli di Genova.

L’ultimo episodio della serie è “ambientato” per così dire in vico Dei Giustiniani, nella cosiddetta Rive Gauche del centro storico. Una targa moderna in plexiglass con effetto marmo, cornice scura e scritta stampata in digitale è stata installata al di sopra (non coprendola, almeno) di una antica targa in vero marmo e con i caratteri scolpiti e riempiti a piombo.

