Coronavirus, gli operatori dello spettacolo in piazza: “Siamo un servizio pubblico, serve riapertura immediata”

Genova. Oltre mille persone si sono riunite questo pomeriggio in piazza De Ferrari per manifestare tutta la sofferenza del settore, dopo mesi di chiusure e stop delle attività: sono gli operatori dello spettacolo che a Genova, come in tantissime altre città italiane, hanno deciso lanciare un nuovo grido dall’allarme per il futuro del grande comparto della cultura, ad un anno esatto dalla prima chiusura dei teatri decisa dal governo allo scoppiare dell’emergenza sanitaria portata dalla diffusione del coronavirus.

