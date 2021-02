Esselunga, ruspe a San Benigno ma i negozianti con un video chiedono al Comune di ripensarci

Genova. “Abbiamo resistito al crollo del ponte Morandi, abbiamo resistito alla pandemia, moriremo per la grande distribuzione”. Questa la scritta su un cartello passato come una staffetta, di mano in mano, fra i commercianti di Sampierdarena e San Teodoro. Che sia Esselunga o che sia Coop per gli esercenti il discorso non cambia: in una delle aree di Genova con la maggiore concentrazione di supermercati l’arrivo di una nuova grande strutture – si parla di 3200 metri quadri – rischia di essere il colpo di grazia.

Il concetto è stato espresso in queste ore anche con il video, accompagnato dalle note di Creuza de ma, e che dovrebbe essere diffuso attraverso i canali social. Peccato che nel frattempo a San Benigno le ruspe siano già entrate in azione. Come annunciato a gennaio da un cartello sono state avviate le operazioni propedeutiche alla sistemazione degli spazi acquisiti da Esselunga Spa dal gruppo Biasotti ed è in corso la demolizione dei manufatti esistenti.

... » Leggi tutto