Imperia, corsi pomeridiani di russo all’istituto Ruffini

Imperia. Ha preso il via questa settimana un’iniziativa educativa importante per gli studenti dell’istituto Ruffini di Imperia. Nata dall’idea di utilizzare al meglio le competenze dei diversi insegnanti, sono cominciati 2 serie di incontri pomeridiani di alfabetizzazione della lingua russa. Un’opportunità offerta agli studenti dei quattro diversi corsi che avessero un interesse ad un primo approccio con una lingua lontana dai soliti curricula scolastici della città, ma che sta diventando importante per l’economia della nostra regione ed in particolare per il Ponente Ligure.

