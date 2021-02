Imperia. Con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti il consiglio comunale ha dato il via libera al progetto di riqualificazione dell’ex Sairo proposto dal Comune. La pratica illustrata dal vicesindaco Giuseppe Fossati e dal sindaco Claudio Scajola, ora dovrà essere inoltrata a Roma per partecipare al bando governativo per la qualità dell’abitare.

... » Leggi tutto