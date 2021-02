Incidente mortale a Mezzanego, i famigliari di Jessica: “Se qualcuno si fosse affacciato alla finestra poteva essere salvata”

Mezzanego. E’ un dolore misto a rabbia quello che travolge a 24 ore dal tragico schianto, i famigliari di Jessica Solari, la 26enne morta la scorsa notte dopo aver perso il controllo della sua auto a Mezzanego.

Jessica quella sera aveva avvertito la madre in tarda serata per dirle che sarebbe arrivata a breve, ma purtroppo a casa non è mai arrivata: la giovane ha sbandato ed è finita con l’auto in un cortile qualche metro sotto la strada, sulla facciata di una casa. Le telecamere della zona fissano l’ora dello schianto all’1.23. I soccorso sono stati invece allertati dai residenti della zona che hanno visto l’auto poco prima delle 6.

