Lo “Spiderman savonese” ospite da Maurizio Costanzo: “Una storia di grande altruismo e umanità”

Savona. “Una storia molto bella, sono proprio contento di averla come ospite e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia deciso di conferirle la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica”.

Così Maurizio Costanzo presenta nella sua trasmissione “S’è fatta notte” in onda su Rai 1 Mattia Villardita, lo “Spiderman savonese” che da tre anni fa visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici della Liguria per portare gioia e allegria in un momento di dolore per i bambini e le loro famiglie.

... » Leggi tutto