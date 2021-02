M5s propone un documento di sostegno a Liliana Segre ma Fratelli d’Italia vuole inserire Giorgia Meloni

Genova. “Fratelli d’Italia ha respinto un nostro ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta a esprimere piena solidarietà alla senatrice Liliana Segre e a tutti coloro che sono stati oggetto di analoghi attacchi di matrice negazionista e antisemita; ad aderire alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”; e ad affiggere, per la durata di sessanta giorni, all’interno di Tursi uno striscione con scritto: “Liliana la tua scorta siamo noi. La Città di Genova”.

“Perché? Per la solita strumentalizzazione: il consigliere Campanella, infatti, ha preteso che si allargasse l’impegnativa per esprimere solidarietà anche alla Meloni. Proposta irricevibile non perché quanto detto della leader di Fratelli d’Italia non sia stato grave, ma semplicemente perché sono fatti di natura diversa e anche un bambino lo capirebbe”. Lo dichiara il capogruppo comunale Luca Pirondini commentando l’accaduto in conferenza capigruppo.

