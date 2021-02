Milleproroghe, Pastorino (Leu): “Bloccare aumento canoni minimi demaniali marittimi, ripresenterò emendamento”

Genova. “Sulla revisione dei canoni minimi demaniali marittimi l’impegno prosegue. Presenterò di nuovo l’emendamento, respinto in Legge di Bilancio e nel Milleproroghe, al prossimo decreto Ristori. L’auspicio è che la norma possa essere già contenuta nel testo del provvedimento, così come a suo tempo concertato con il Mef”, lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“La buona notizia, appresa oggi in aula alla Camera, è che il fronte del consenso su questo tema si allarga, visto che, oltre alle già proficue interlocuzioni delle scorse settimane con Pd, Lega e Cambiamo, anche Italia viva, con Raffaella Paita, ha presentato un ordine del giorno. Il testo riporta il preciso contenuto dell’emendamento che ho depositato due volte”, aggiunge.

