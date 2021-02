Sansa: «Maggioranza Toti contro i piccoli negozi, così hanno dichiarato da che parte stanno»

Genova. «La maggioranza in consiglio regionale ha deciso da che parte stare: contro i piccoli commercianti. Non c’erano terze vie, oggi. Abbiamo portato una nostra proposta, un odg per prorogare la moratoria per la costruzione dei grandi centri commerciali in Liguria almeno per tutto il 2021. Avevamo anche chiesto, se la maggioranza fosse stata disponibile, di prorogare la moratoria fino al 2022 e al 2023. Il centrodestra ha votato contro, bocciando la nostra proposta e schierandosi con i giganti del commercio, contro i piccoli negozianti e chi vive del lavoro della propria bottega», così il capogruppo della Lista Sansa in consiglio regionale, il consigliere Ferruccio Sansa.

