Savona capitale della cultura e recupero dell’esistente: è così che l’agenda urbana europea guida la politica di Marco Russo

Savona. Avviare un percorso per candidare la città a capitale della cultura: è questo il progetto ambizioso che il candidato sindaco per il Comune di Savona Marco Russo vede per la Savona del futuro.

“E’ ambizioso, richiede coesione, presuppone anche un modo nuovo di pensare la città, come ci insegna l’Agenda Urbana Europea – spiega l’esponente di sinistra -. L’Agenda Urbana Europea ci insegna che il territorio, soprattutto urbano, non deve essere ‘consumato’ ma valorizzato come risorsa ambientale, sociale, produttiva. Questo approccio è essenziale sia per avviare un grande progetto di rigenerazione urbana, intesa come recupero di aree degradate, di risanamento e di recupero dell’esistente, sia per risolvere finalmente le grandi aree del centro città, che da anni rappresentano un dequalificante ‘buco urbano’, davvero occasioni sprecate, e che invece devono assurgere a simbolo della nuova Savona del terzo millennio” sostiene Russo.

