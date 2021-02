Serie C femminile, partiti i tre gironi: vittorie per Legendarte Finale e Albisola

Savona. La Serie C della pallavolo femminile è tornata in campo con questo weekend, riprendendo il via dopo la lunga pausa dalle gare ufficiali. Il massimo campionato regionale è stato riorganizzato, con ben tre gironi da cinque squadre, che dovrebbero portare alla conclusione della serie nel corso della prossima primavera.

Nel girone A si sconterano tre squadre del Savonese, Albisola, Legendarte Finale e Albenga, e due sanremesi, la Grafiche Amadeo e la NIP. È stata la Legendarte ad aprire il campionato, vincendo in casa contro la NIP Sanremo: Klizia Caiazzo e le sue compagne si sono imposte in tre set, di fatto dominando l’incontro. Ad Albenga, invece, le padrone di casa, guidate da coach Di Vicino, hanno lasciato spazio in quattro set all’Albisola pallavolo, allenenata anche quest’anno da Francesco Valle.

