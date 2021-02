Stop all’apertura di nuovi centri commerciali? La maggioranza di Toti dice no

Genova. Nessuna nuova limitazione all’apertura di ipermercati e centri commerciali in Liguria: com’era prevedibile è stato bocciato in consiglio regionale l’ordine del giorno presentato dal gruppo di Ferruccio Sansa che chiedeva di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle autorizzazioni prevista da una legge regionale varata durante l’emergenza Covid ma scaduta con la fine del 2020.

“La recrudescenza della pandemia anche sul territorio ligure sta producendo ulteriori disagi alle piccole imprese di commercio e ai negozi di vicinato, pur in presenza di risorse dedicate al ristoro da parte del Governo centrale, peraltro spesso non sufficienti a bilanciare la penalizzazione di incassi subita – si legge nelle premesse dell’ordine del giorno -. Il negozio di vicinato svolge anche un’attività sociale di salvaguardia della comunità, specialmente per le fasce di età più avanzate, e contribuisce alla vita e alla sicurezza dei quartieri. Inoltre, dal punto di vista dell’impegno dei trasporti, produce minore circolazione di clienti”.

