Vaccino anti Covid, 10 nuovi centri a Genova e provincia: “Arriveremo a 4mila dosi al giorno”

Genova. Cinque nuovi centri da attivare nei prossimi giorni per vaccinare gli over 80 a Genova e dintorni, altri cinque che verranno attivati nella fase 2, cioè a maggio secondo il piano della Regione, quando la capacità di somministrazione dovrà salire a 4mila dosi al giorno. È il programma illustrato dal direttore generale di Asl 3, Luigi Carlo Bottaro, mentre entra nel vivo la campagna sugli anziani dopo il boom di prenotazioni iniziale che aveva comportato qualche difficoltà di gestione.

“Nei primi due giorni abbiamo avuto 35mila prenotazioni, numeri impressionanti – conferma Bottaro -. Oggi ne contiamo 46mila sull’area genovese. Entro maggio ci metteremo in condizione di vaccinare tutti gli over 80, sia quelli che possono venire nelle nostre sedi sia quelli che necessitano di vaccinazioni a domicilio”. Nel frattempo in alcuni paesi dell’alta Val Trebbia e della Valle Scrivia sono praticamente terminate le somministrazioni organizzate attraverso i Comuni, partite in anticipo rispetto ai centri urbani della costa.

